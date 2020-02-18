Герой России Юсупов рассказал, когда начал болеть за «Спартак»

Пилот Дамир Юсупов, который управлял самолетом А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», рассказал, когда он стал болельщиком «Спартака». 15 августа 2019 года он посадил самолет с неисправным двигателем, за что получил звание Героя России.

— Болею за команду с 1987 года, когда она стала чемпионом, — цитирует Юсупова «Родина». — Мне десять лет исполнилось. Игроков помню до сих пор — Дасаев, Черчесов, Черенков, Родионов, Пасулько, Хидиятуллин... Я и сам в футбол играл с ребятами. В секцию баскетбола ходил, бокса... О «Спартаке» могу долго говорить. Меня приглашали на «Открытие Арену», после матча зашел в раздевалку, поздравил игроков и тренера Доменико Тедеско с победой над «Крыльями Советов», получил в подарок спартаковскую атрибутику, клубную футболку.

Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.