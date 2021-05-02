Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (6:1). Он оформил хет-трик в этой встрече.

«Топ. Не видел такой атмосферы. Поздравляю всех фанатов, спасибо за поддержку. Следующий год тоже будет чемпионский.

Очень было тяжело. Все соперники нас уже проанализировали. Но мы хорошо поработали и добились результата.

Хет-трик в чемпионском матче? Все хорошо поработали. Слава богу, мы выиграли.

В Лиге чемпионов будет очень тяжело. Будем работать много, и все будет хорошо", — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер».