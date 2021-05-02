Азмун — об эмоциях от чемпионства: «Топ. Не видел такой атмосферы»
21:36
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (6:1). Он оформил хет-трик в этой встрече.
«Топ. Не видел такой атмосферы. Поздравляю всех фанатов, спасибо за поддержку. Следующий год тоже будет чемпионский.
Очень было тяжело. Все соперники нас уже проанализировали. Но мы хорошо поработали и добились результата.
Хет-трик в чемпионском матче? Все хорошо поработали. Слава богу, мы выиграли.
В Лиге чемпионов будет очень тяжело. Будем работать много, и все будет хорошо", — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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