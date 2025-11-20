Футбол
Сегодня, 20:18

Геркус призвал «Спартак» брать пример с ЦСКА в вопросе подбора кандидатуры главного тренера

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главном тренере «Спартака».

«По сути, кроме Черчесова, из российских тренеров выбора-то и нет — если не хочется экспериментов, конечно. Черчесов — это гарантия чемпионства? Нет, конечно. Не существует ни одного тренера в мире, который гарантирует золото. От Черчесова ожидания — это борьба за медали. Если из иностранцев смотреть, то нужен человек с опытом, который что-то выигрывал. Кажется, что это какие-то сложные требования, но посмотрите на ЦСКА: они нашли себе замечательного тренера, причем уже в который раз подряд. Хотя ресурсов у них меньше, чем у «Спартака»», — сказал Геркус «СЭ».

Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Геркус
  • spar001

    Черчесов последние пять туров не выигрывает - одна ничья и четыре поражения... а так, в целом, прав - главное только не Федотов:scream_cat:...

    20.11.2025

  • TokTram_

    Как же без Геркуса не дотумкали-то?! По-моему, ранее об этом и Джигурда вскользь упоминал. Плагиатщик.

    20.11.2025

    • Глушаков оценил идею возвращения пива на стадионы: «Если и самогон будут продавать, то будет весело»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

