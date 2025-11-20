Футбол
Сегодня, 20:03

Глушаков оценил идею возвращения пива на стадионы: «Если и самогон будут продавать, то будет весело»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Нормально к этому отношусь. Если это поможет спонсировать футбол, то, конечно, можно. Почему нет? Какая разница, до матча будут выпивать пиво или уже во время его в простых пластиковых стаканах? Во всей Европе пьют же пиво. Думаю, и здесь будет так же. Хотел бы я на стадионах увидеть продажу самогона? Если и его будут продавать, то будет весело. Да не, если серьезно, то это уже будет перебор. Пиво — нормально, это хлебосольный напиток. Если продавать более крепкое, это уже дурдом начнется», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Денис Глушаков
  • Gordon

    Прав.

    20.11.2025

  • Gordon

    Сам ты дно

    20.11.2025

  • TokTram_

    Самогон - нет. И это не отменяет того, что Глушаков - это дно.

    20.11.2025

  • ToLkUnet

    Ты не выпиваешь?

    20.11.2025

  • TokTram_

    Глушакова - на органы. Хоть какая-то польза

    20.11.2025

    Габулов раскритиковал подготовку вратарей «Динамо»

    Геркус призвал «Спартак» брать пример с ЦСКА в вопросе подбора кандидатуры главного тренера
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

