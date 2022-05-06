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Геркус назвал политику «Локомотива» экспериментом

Геркус заявил, что в «Локомотиве» нет баланса
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал политику железнодорожников. По его словам, у команды нет баланса и клуб сильнее не становится.

«То, что происходит в «Локомотиве»... Назовем это экспериментом, — отметил Геркус. — Если начну менее вежливо говорить, то я ударюсь в критику. Мне бы этого не хотелось. На меня и так обижаются болельщики. Я не очень понимаю, когда приобретается так много нападающих. Нельзя приобретать восемь нападающих. Место ограниченно. Нужен баланс, которого я не вижу.

Возможно, коллеги его видят. Я вижу очень слабую оборону, очень слабую опорную зону. Если Баринова продадут летом, то кем они заполнят его место? Посмотрим. Думаю, сильнее клуб не становится. Может быть, они развиваются, приобретая дополнительную трансферную стоимость игроков, но я этого не вижу. Не хочу критиковать, но, на мой взгляд, это утопия".

ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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