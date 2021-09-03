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Геркус: «Похоже, Антона Миранчука в «Локомотиве» не видят. Он себя видит, а они его нет»

11:15
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможной продаже Антона Миранчука и прогрессе Рифата Жемалетдинова.

«Похоже, что Антона Миранчука в «Локомотиве» не видят. Он себя видит, а они его нет. При Николиче, до пришествия Рангника, он все равно играл мало. Миранчук — специфический игрок, ему важно найти его место на поле. Не получалось же найти место для Миранчуков и Смолова. Федор же проседал. Смолов не мог с ними играть. Прогресс Жемалетдинова? Никто не мог подумать, что он так вырастет за три года. Но я понимал, что у него есть потенциал. Иначе бы мы его не покупали за 1,5 миллиона евро из «Рубина». Если мы сравниваем с сегодняшними трансферами, то 1,5 миллиона за Рифата — это дешево», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!»

25-летний Миранчук принял участие в пяти матчах в текущем сезоне, во всех выходя на поле на замену и проведя 104 минуты. У 24-летнего Жемалетдинова три гола и четыре голевые передачи в семи матчах.

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Артем Бухаев все материалы автора

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