Геркус оценил переход Кокорина и Урунова в «Спартак»: «Не верю, что они смогут вырасти в хороших футболистов»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» прокомментировал работу Томаса Цорна и Шамиля Газизова на посту генерального директора «Спартака». Также он оценил трансферы красно-белых в это межсезонье.

— Вы поддерживали Томаса?

— Я не видел фундаментальных ошибок. Я видел хорошую качественную работу, он горел на работе, он делает все правильно. У него были ошибки, не такие удачные трансферы.

— Шамиль Газизов едет на багаже Томаса?

— «Спартак» сейчас пользуется результатами работы Томаса и Тедеско. Они работали в паре, это очевидно. Они единомышленники, один отошел. Пришел Шамиль, тоже хороший менеджер, не расплескал, что было. Пытался и пытается что-то добавить — Мозеса все-таки притащил. Про Кокорина и Урунова не могу сказать. Этих трансферов могло и не быть. Может быть, они вырастут в хороших игроков, но лично я в это не верю.