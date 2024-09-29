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Сегодня, 13:45

Геркус о Батракове: «Нет такого, что в прошлом туре он феерил, а в этом исчез. Держит уровень»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в дерби со «Спартаком».

— Самошников выдал матч жизни?

— Потрясающе завершал! Два гола, шикарно распорядился своими моментами. Второй был, пожалуй, даже сложнее — в касание в верхний угол. Хочется его поздравить. Оказался в нужное время в нужном месте и великолепно исполнил! Так все решить — это, конечно, мастерство. Молодец.

— Воробьев — суперприобретение? У Дмитрия в 10 турах 5+3 по системе «гол плюс пас»?

— Все-таки пока я был бы более осторожен в оценках. Да, сегодня забил важный гол, но там и рикошет немного помог. Тем не менее, добежал, ударил, попал. И все же я бы не назвал сейчас Воробьева ведущим игроком «Локо». Обедни он точно не портит, большую пользу приносит.

— Как вам Батраков в этом матче?

— Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили. У Батракова не все получалось. Но он точно не выпадал из игры. Свою работу делал. В частности, стягивал на себя внимание оппонентов. Да и атаку именно он разогнал, когда забил Воробьев. Мы еще гадали на трибуне, добежит Дмитрий или нет. Получилось. Добежал, остановился, да еще и пробил. 3:1.

— Недавно вы сказали: «Тюкавин — гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта».

— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он фееерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев. Ничего страшного. Он вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи.

Сесар Монтес. Шамар Николсон, Илья Самошников и&nbsp;Манфред Угальде. «Если выпускаешь Николсона, где навесы? В чем заключался план Станковича?» Геркус — о победе «Локо» в дерби
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Илья Геркус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 7 1 1
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