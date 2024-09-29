Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Геркус: «Защитники «Локо» поднимались высоко, понимая: Николсон от них не убежит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ заявил, что ставка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в центре нападения на Шамара Николсона в дерби с «Локомотивом» (1:3) не сработала.

— Не ошибся ли Станкович со стартовым составом, поставив в центр нападения Николсона, а Угальде сместив на левый фланг?

— Да, пожалуй, этот ход не сработал. Решение неочевидное. Видимо, Станкович продолжает искать, экспериментировать. Но «Локо» здорово ответил. Высоко поднял линию защиты, понимая, что Николсон не самый быстрый игрок. То есть, защитники поднимались чуть ли не к центральному кругу и играли очень компактно.

— Не рисковали?

— Юркий Угальде мог бы прошмыгнуть между двумя центральными защитниками и создать проблемы. Но в центре нападения вышел Николсон. Игроки обороны «Локо» четко понимали, что он просто не сможет от них убежать, резкости и скорости не хватит. Во всяком случае, мне показалось именно так.

— Во втором тайме вышел Виллиан Жозе. Что он вообще успел сделать на поле?

— Ну... Я просто в целом не понял, почему и после перерыва Станкович решил сделать ставку в нападении на высокого форварда, а не переместить на эту позицию того же Угальде. Как-то не так, похоже, рассчитывали тут тренеры «Спартака». И в то же время надо обязательно похвалить Михал Михалыча (Галактионова — Прим. «СЭ»), который прекрасно подготовился к такой тактике соперника. Предложил эффективную контригру и закономерно победил. Это огромная заслуга рулевого «Локо». Очень организованная игра железнодорожников!

— «Спартак» продает «Зениту» Соболева за 10 миллионов евро, а полноценной замены ему не находит?

— Да. Получается, так. Сегодня «Спартак» довольно мало создавал впереди. Я еще не видел статистику. Но по показателю хG, думаю, красно-белые сильно уступили «Локо». Тут просто не сработали некоторые тренерские решения.

Сесар Монтес. Шамар Николсон, Илья Самошников и&nbsp;Манфред Угальде. «Если выпускаешь Николсона, где навесы? В чем заключался план Станковича?» Геркус — о победе «Локо» в дерби

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
Шамар Николсон
Читайте также
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Силы ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Койта: «Сам очень жду своего первого гола за ЦСКА»
Геркус о дерби: «Спартак» играл академично»
«Если выпускаешь Николсона, где навесы? В чем заключался план Станковича?» Геркус — о победе «Локо» в дерби
Голенков не исключил, что может пропустить игру со «Спартаком»
Юран: «Сложилось впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив»
Юран раскритиковал иностранных специалистов в РПЛ: «Посмотрите тройку лидеров — все с русскими тренерами»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости