Георгий Ярцев: "То, что Глушаков играл плохо - это тренерская вина"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев считает, что на игре полузащитника красно-белых Денис Глушаков сказывался его конфликт с Массимо Каррерой.
– В данном случае, то, что Глушаков плохо играл, тренерская вина?
– Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие с этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке. Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите. (Отдел футбола)
Полное интервью Георгия Ярцева - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/georgiy-yarcev-karrera-pereocenil-svoyu-rol-v-chempionstve-i-my-tozhe-1508233/