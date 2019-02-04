Георгий Ярцев: "То, что Глушаков играл плохо - это тренерская вина"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев считает, что на игре полузащитника красно-белых Денис Глушаков сказывался его конфликт с Массимо Каррерой.

– В данном случае, то, что Глушаков плохо играл, тренерская вина?

– Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие с этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке. Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите. (Отдел футбола)

Полное интервью Георгия Ярцева - здесь