Георгий Щенников: «В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью. Важно не допускать осечек»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

— В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Щенникова. — Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой.

Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 14.00 (мск).