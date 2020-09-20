Георгий Щенников: «В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью. Важно не допускать осечек»
10:10
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
— В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Щенникова. — Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой.
Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 14.00 (мск).
Сегодня гостим в дождливой Уфе ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2020
? #УфаЦСКА
? #РПЛ
? 14:00 мск
? Нефтяник (Уфа)
? Матч Премьер pic.twitter.com/r2gXwYQoDA
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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