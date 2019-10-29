Георгий Джикия: «Золотой кабан» – подарок для меня»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19. После церемонии вручения приза защитник красно-белых ответил на вопросы «СЭ».

— Вы пользуетесь уважением у болельщиков, и эта премия — знак признания. Что премия значит для вас? — вопрос Джикии.

— Для меня это, конечно же, подарок. Все прекрасно знают, что «Кабан» — один из главных подарков, которые фанаты делают футболистам. Огромная честь, мне очень приятно. Надеюсь, что я еще поборюсь за приз в следующих сезонах. Познакомился и пообщался на церемонии со всеми поколениями болельщиков — и с детьми, и со старшими.

— Вы, когда зашли в зал, со всеми поздоровались. Кого-то знаете лично?

— С кем-то пересекались. Конечно, знаю, что вечер мне посвящен, здесь все свои. Элементарное уважение. (Дмитрий Зеленов)