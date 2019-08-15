Георгий Джикия: «Проблемы восстановиться к ЦСКА не будет, «Спартак» набрал хороший ход»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) рассказал о подготовке к дерби с ЦСКА?, которое состоится в ближайший понедельник.

— Успеете восстановится к ЦСКА?

— Думаю, да. Сейчас уже поеду домой, отдыхать. В хорошем смысле отдыхать — будем готовиться к ЦСКА. Я даже не знаю, что лучше: для кого-то лучше все время играть, быть в тонусе. Мы набрали хороший ритм, и усталости не будет. Наоборот, это даже хорошо, что мы играем, что мы в тонусе. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. (Александр Рогулев)