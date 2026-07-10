Джикия о «Спартаке»: «Это время у меня никто не отберет. Говорю спасибо за все, что было»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе из «Спартака».

— Ты для себя смирился, что история со «Спартаком» закончилась не самым позитивным образом?

— Как я уже сказал, благодарен за то время. Его у меня никто не отберет. Говорю спасибо за все, что было.

— Если вспомнить детали, то решение относительно твоего будущего приняли до назначения Деяна Станковича. Это удивило?

— Я был в курсе этого, поэтому никакого удивления. У меня сохранялась опция автоматического продления контракта, но я осознавал ситуацию и понимал, что этого не случится. Знал: готовлюсь к [последней] игре с «Рубином», говорю всем спасибо и ухожу.