Романо: Себальос из «Бока Хуниорс» отказался от перехода в ЦСКА и близок к трансферу в «Наполи»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от варианта с переходом в ЦСКА, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, армейцы предлагали за 24-летнего аргентинца 20 миллионов евро, а ему самому — зарплату в размере 4 миллионов евро в год, но футболист отклонил предложение.

Сообщается, что Себальос еще в мае договорился о переходе в «Наполи», но сделка зависит от того, сможет ли итальянский клуб продать игроков из нынешнего состава.

Себальос является воспитанником «Бока-Хуниорс». В этом сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.