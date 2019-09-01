Защитник «Спартака» Георгий Джикия в перерыве матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что во второй половине нужно исправлять ошибки. В первом тайме гол Зелимхана Бакаева был отменен из-за игры рукой.

— Прежде всего это правила игры. Отменили — значит, что-то было, — сказал Джикия в эфире «Матч премьер». — Ну, ничего страшного.

— Жирков остался один, ему удался фантастический удар, но он был без опеки. Почему так произошло?

— Разберем, посмотрим после игры, сейчас нет смысла об этом говорить. Второй тайм — будем исправлять ошибки.