Георгий Джикия: «Это правила игры. Отменили — значит, что-то было»
20:08
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в перерыве матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что во второй половине нужно исправлять ошибки. В первом тайме гол Зелимхана Бакаева был отменен из-за игры рукой.
— Прежде всего это правила игры. Отменили — значит, что-то было, — сказал Джикия в эфире «Матч премьер». — Ну, ничего страшного.
— Жирков остался один, ему удался фантастический удар, но он был без опеки. Почему так произошло?
— Разберем, посмотрим после игры, сейчас нет смысла об этом говорить. Второй тайм — будем исправлять ошибки.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи