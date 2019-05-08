Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" признался, что надеется на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева к семьям. 8 мая будет оглашен приговор.

– 8 мая – завершение истории с Кокориным и Мамаевым. Прокурор запросила для них тюремные сроки. Вы – один из тех, кто их поддерживали. Что подумали, когда узнали, что их реально могут отправить в колонию?

– Что нужно просто дождаться среды. Дай Бог, чтобы все это закончилось, чтобы они вернулись домой к своим семьям, были рядом с близкими. (Сергей Егоров)

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