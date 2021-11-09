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Геннадий Орлов: «Жены Фалькао и Моутинью приезжали в Санкт-Петербург и смотрели, где будут жить»

Геннадий Орлов рассказал, почему Фалькао и Моутинью не перешли в «Зенит»
23:29
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как Радамель Фалькао и Жоау Моутинью чуть не перешли в «Зенит».

«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг — Мутко Виталий, — сказал Орлов в эфире своего Youtube-канала. — Фалькао и Моутинью — их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!» А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло «Зениту».

35-летний Радамель Фалькао сейчас выступает за «Райо Вальекано». Его ровесник Моутинью играет в «Вулверхэмптоне».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Nzwc3ZTlsiU

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Евгений Петров все материалы автора

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