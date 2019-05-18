Геннадий Орлов: "Зениту" надо избавиться от 10-12 игроков. А Кокорина ждут"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что в межсезонье "Зенит" расстанется с большой группой футболистов, находящихся в аренде. Также он подчеркнул, что петербуржцы рассчитывают на Александра Кокорина, отбывающего тюремный срок.

- Надо избавиться от многих игроков. На трансфер сейчас выставят, я думаю, человек 10-12, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге". - У нас же Полоз есть, Цаллагов… Еще с Новосельцевым вроде бы закончилось. Много столько в аренде, которые не нужны.

Если уж говорить об острых моментах – это Лука Джорджевич. Содной стороны, он, наверное, нужен был. Но давайте считать реально - 28 мая будет очень важное совещание по поводу лимита на легионеров. Но легионеры будут с 2020 года, но уже сейчас надо закладывать. Говорят, обсуждают заявку "7+18" или "8+17".

Шансов у Джоджевича вернуться мало. Хотя Сергей Семак говорит, что ему он нравится, как игрок, но конкуренция... И учтите: Александра Кокорина ждут. Это нападающий.

Я знаю информацию о его здоровье. Если захочет - поднимется.

Анюкова, наверное, оставят еще на год - этот сезон он хорошо провел. Семак не смотрит на паспорт.