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Геннадий Орлов выступил за расширение чемпионата России

09:34
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему поддерживает увеличение числа команд в РПЛ — с 16 до 18.

— Поддерживаю расширение РПЛ до 18 команд, — cказал Орлов в эфире «ГСО Live». — Россия — огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол, имели возможность проявить себя. Я не сомневаюсь в том, что у нас есть таланты. Только нужно дать им возможность раскрыться. Где тренеры, где академии? Помогайте.

Вариант с увеличением числа команд в РПЛ неоднократно обсуждался, однако конкретные решения приняты не были.

Дополнительная информация:

https://vk.com/video-154433211_456239248

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