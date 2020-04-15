Геннадий Орлов выступил за расширение чемпионата России

Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему поддерживает увеличение числа команд в РПЛ — с 16 до 18.

— Поддерживаю расширение РПЛ до 18 команд, — cказал Орлов в эфире «ГСО Live». — Россия — огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол, имели возможность проявить себя. Я не сомневаюсь в том, что у нас есть таланты. Только нужно дать им возможность раскрыться. Где тренеры, где академии? Помогайте.

Вариант с увеличением числа команд в РПЛ неоднократно обсуждался, однако конкретные решения приняты не были.