Известный телекомментатор Геннадий Орлов уверен, что «Локомотив» не найдет тренера лучше Юрия Семина. Московский клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.

— Главная футбольная тема последней недели — решение «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным. Роман Широков в интервью «СЭ» сказал, что при этом специалисте команда не прогрессировала.

— Это мнение Романа Широкова. Я свою точку зрения не поменял. И не поменяю. Лучше тренера, чем Семин, «Локомотив» сегодня не найдет. Придется перестраивать команду. Хотя с юридической точки зрения к клубу претензий нет — он имел право не продлить контракт. Уверен, что Семин специалист высокого уровня. И так разбрасывать людьми... Как-то все было обставлено некорректно. В имиджевом плане «Локо» многое потерял. Теперь будет очень непросто найти общий язык с болельщиками. Подвергать сомнению квалификацию тренера Семина сейчас просто неприлично. У него команда на ходу. Вот и все.

— Но тот же Широков считает, что с таким составом «Локо» должен был бороться за чемпионство.

— Это все очень субьективно. Про состав можно долго дискутировать. Во-первых, Семин не получал полной свободы в трансферных вопросах. Помните, ему купили бразильского защитника Мурило? Юрий Палыч же даже не знал о нем! Ему привезли и поставили перед фактом — тренируй. Так с главным тренером не поступают. Вот тут и треснули отношения. Менеджмент почему-то сам захотел заниматься селекцией. Я этого не понимаю. Представляете, если бы Бескову или Лобановскому навязали футболиста, которого они не хотели бы видеть у себя? Ну как такое возможно? (Виталий Айрапетов)

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