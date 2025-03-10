Орлов — о поражении «Спартака»: «Почему москвичи подписали Гарсию, а не Даку?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Рубин» заслуженно победил «Спартак» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

— «Спартак» оступился в Казани (1:2). Ну что значит: красно-белые наиграли на ничью? Постойте, футбол не прощает таких ошибок в обороне. Команда Деяна Станковича великолепно действует в атаке! Великолепно! Такие комбинации, такое давление. Но вот защита... Как же гости не сдержали Даку, пропустили от него два мяча?

Албанец — конечно, большой мастер. Я вот на него смотрю и не понимаю, почему он не играет в топовом российском клубе? Почему его не подписал «Спартак», а сделал ставку на Ливая Гарсию? Пока у меня ответа нет. Разве новичка красно-белых можно сравнить с нападающим «Рубина»?

У Даку же сумасшедшая реализация! Она и решила исход встречи. Это игрок уровня Кордобы. Точно не слабее. Он однозначно сильнее и Кассьерры, и Лусиано. Злой, все время нацеленный на ворота. Любо-дорого смотреть.

Так что я бы все же назвал победу казанцев закономерной. Ведь в первом тайме хозяева могли и больше забить. Вспомните момент в самом начале игры, когда Йочич выскочил один на один с Максименко. Вратарь выручил гостей, но и рубиновец мог, конечно, сыграть похитрее, — сказал «СЭ» Орлов.