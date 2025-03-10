Харлачев — о рекорде Дзюбы: «Гол не пахнет, поэтому все мячи идут в зачет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я скажу так, что гол не пахнет. Поэтому все мячи идут в зачет», — цитирует Харлачева Vprognoze.ru.

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Дзюба установил новый бомбардирский рекорд в российском футболе, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола).