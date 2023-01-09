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Геннадий Орлов: «Бердыеву надо спасти «Сочи», но это будет для него не так сложно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

— Владимир Федотов взял с «Сочи» серебряные медали, а потом пришел новый тренер, начал менять состав, перестал уважать главного игрока, диспетчера Нобоа, Терехова передвинул с фланга в центр, хотя тот даже в сборную России приглашался именно с позиции крайнего. В общем, начал что-то куролесить по принципу «новая метла по-новому метет». Но ты же и правда новый человек в футболе, ну поработал ты в Красноярске... Глупо. Федотов поставил игру, а Гаранин пришел и начал ее менять. И результат — где сейчас Гаранин?

— Может вернуться в «Енисей».

— Да это уже не важно. Думаю, руководители, которые звали его в «Сочи», просто не очень хорошо подумали о том, кого приглашали. И Бердыеву надо сейчас спасти команду. Но так как там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился. Пожелаем ему успеха, — сказал Орлов «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-berdy-evu-nado-spasti-sochi-no-e-to-budet-dlya-nego-ne-tak-slozhno/
ФК Сочи
Геннадий Орлов
Курбан Бердыев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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П
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