Геннадий Орлов: «Бердыеву надо спасти «Сочи», но это будет для него не так сложно»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

— Владимир Федотов взял с «Сочи» серебряные медали, а потом пришел новый тренер, начал менять состав, перестал уважать главного игрока, диспетчера Нобоа, Терехова передвинул с фланга в центр, хотя тот даже в сборную России приглашался именно с позиции крайнего. В общем, начал что-то куролесить по принципу «новая метла по-новому метет». Но ты же и правда новый человек в футболе, ну поработал ты в Красноярске... Глупо. Федотов поставил игру, а Гаранин пришел и начал ее менять. И результат — где сейчас Гаранин?

— Может вернуться в «Енисей».

— Да это уже не важно. Думаю, руководители, которые звали его в «Сочи», просто не очень хорошо подумали о том, кого приглашали. И Бердыеву надо сейчас спасти команду. Но так как там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился. Пожелаем ему успеха, — сказал Орлов «РБ Спорт».