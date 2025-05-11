Орлов о Соболеве в игре с Махачкалой: «Цеплялся за мячи, напомнил Заболотного»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Впереди Соболев был в целом полезен, цеплялся за мячи, но надо же и забивать. В любом случае, Александр старался, работал на команду. Знаете, он мне напоминает Заболотного. Много борьбы. А вот забить, что-то создать... Не совсем его. Сыграл на своем уровне. То, что смог, отдал. У него же есть определенный потолок. Выше него сложно прыгнуть. Ну не может он одним касанием выполнить точную передачу. Ну не умеет... Что поделать. Зато берет другим. Цеплялся. Если бы его не было на поле, возможно, «Зениту» пришлось бы еще сложнее. На ободах играл Лусиано, очень уставший...

Нет связки на правом фланге. Никто не помогает Луису Энрике. Так что в этой игре в атаке выделялся разве что Педро. Техничный, мяч держит, да и угловой подал, сделав голевой пас.

Нино замкнул, да и вообще уверенно действовал в обороне. Хороший матч в исполнении Латышонка. Он спас «Зенит» в первом тайме.