Геннадий Орлов назвал Кокорина кандидатом в сборную России

Известный комментатор Геннадий Орлов считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина кандидатом в сборную России. Форвард во вторник вышел из исправительной колонии по УДО, «Зенит» подписал с ним новый контракт. Сегодня, 20 сентября, РФС отказал в регистрации футболиста вне заявочного периода.

— Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову, как по тренеру сборной, — цитирует «РИА Новости» Орлова. — Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за «Зенит-2». Где-то же надо Кокорину играть в футбол.

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.