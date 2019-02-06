Геннадий Орлов: "Кокорину надо было раньше написать покаянное письмо"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин опоздал со своим открытым письмом, где он извинился за свое поведение.

- Кокорину можно было и раньше написать свое покаянное письмо, на следующий день после случившегося. Вот если бы это письмо появилось сразу... В традициях русского народа - прощать, - сказал Орлов в своем видеоблоге. - Он не учел этого. Он сам до этого не додумался, но могли подсказать взрослые люди. Сразу надо было покаяться. Если бы это покаянное письмо вышло сразу, то, может быть, иначе все развивалось бы. "Зенит" совершил очень благородный поступок, оставив Кокорина в заявке на Лигу Европы, дав понять, что он ждет Сашу и будет поддерживать. Когда он выйдет, он все равно придет в "Зенит".

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев остались под стражей до 8 апреля. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

Арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля. Что происходит? Live!