Кокорин написал открытое письмо с извинениями

В СМИ появилось открытое письмо нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в котором принес извинения болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу.

Напомним, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля арестов Александра, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Сейчас они находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Кокорин начал с того, что принес извинения болельщикам, а также футболистам и тренерскому штабу "Зенита" за то, что подвел их.

"Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался", - утверждает Кокорин.

В тоже время он пытается оправдаться тем, что жертвы, которых он избил, оскорбляли его, брата и остальных присутствующих. Однако Кокорин признает, что его реакция была чрезмерной. "Но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред", - напоминает футболист.

"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует", - пишет Кокорин. Он также рассказал, что очень хотел бы оказаться на воле и заняться там спортом и посвятить все время своей семье. Он также поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

"Ваш Саша", - приводит фрагменты из письма "МК".

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