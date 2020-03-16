Геннадий Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин может уехать выступать за рубежом по окончании сезона-2019/20.

28-летний Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона-2019/20. На счету форварда 3 гола и 2 результативных передачи в 4 матчах за сочинцев. Контракт игрока с «Зенитом» заканчивается летом 2020 года.

— Я очень рад за Кокорина, — сказал Орлов. — Как форвард великолепно действовал против «Краснодара»! Не сомневаюсь, что это игрок для сборной!

— Недавно вы сказали: «Убежден, что Кокорин вернется в «Зенит». На чем основана такая уверенность?

— Немного не так. Я бы хотел, чтобы он вернулся — но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе.

— Думаете?

— Да. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.

— Ему на днях исполнится 29 лет. Не поздно уезжать?

— Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Легкий форвард. Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме! (Виталий Айрапетов)

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