Геннадий Орлов: «Фиорентина»? Кокорину нужно вернуться в «Сочи». В «Спартаке» нет Нобоа»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов посоветовал форварду «Спартака» Александру Кокорину вернуться в «Сочи». Сегодня появилась информация, что 29-летний футболист может перейти в «Фиорентину»

— Если Кокорин хочет вернуться в сборную страны, ему надо идти в «Сочи», — говорит Олов. — Поверьте, он вошел бы как нож в масло в систему игры Федотова. Там же есть Нобоа, который бы своими тонкими передачами постоянно снабжал Александра. В «Спартаке» сейчас такого диспетчера нет.

— А почему бы ему не поехать в «Фиорентину»? Он же всегда говорил, что мечтает поиграть в Европе.

— Интересный вариант. Но надо все просчитать. И так ли его ждут в Италии? Пока я не видел интервью главного тренера «Фиорентины», что ему нужен Кокорин. Это очень тонкий момент. Все зависит от самого игрока. Если решится — то действительно серьезный вызов для него. Возможно, он в нем и нуждается. У него же пограничный возраст.

— Последний контракт.

— Не торопитесь. Посмотрите на Ибрагимовича. Рано загадывать. Про Кокорина же многие говорили, что это действительно сильный нападающий. Но в «Спартаке» он почему-то не играет...

— Дело в Тедеско?

— Может быть, и в партнерах. Пока он не сыгран с остальными. Своего Нобоа в «Спартаке» нет. Все эти ребята, при всем к ним уважении, много бегают, трудятся, но проникающих передач в штрафную маловато. Не хватает внезапности, нестандартности. Если Кокорин действительно нацелился на Италию, то ему там придется непросто. Там своих игроков тоже хватает, к легионерам они отнесутся настороженно. Кто захочет отдавать свои деньги? Предстоит борьба за место под солнцем.

(Виталий Айрапетов)

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