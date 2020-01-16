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Генменеджер «Колорадо»: «Следили за Намли на протяжении почти двух лет»

20:10
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Генеральный менеджер клуба МЛС «Колорадо Рэпидз» Падрейг Смит прокомментировал трансфер полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли. Американский клуб арендовал 25-летнего датчанина на два года.

 — Мы следили за Намли на протяжении почти двух лет. И всегда считали, что он сможет проявить себя в МЛС, — цитирует менеджера официальный сайт «Колорадо». — Это очень одаренный технически футболист. Очень креативный, отлично играющий в пас. К тому же он способен регулярно и сам угрожать воротам соперника, так что его можно использовать на разных позициях. Уверены, что у нас он сможет проявить свои лучшие качества.

У нас был шанс заполучить его, когда он играл еще за «Зволле». Но тогда его больше заинтриговала возможность выступать в еврокубках. Однако мы не переставали следить за ним. К счастью, теперь удалось оформить сделку.

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