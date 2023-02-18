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Сегодня, 21:00

Генич заявил, что «Ростов» подпишет новых игроков до завершения трансферного окна

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заявил, что «Ростов» может подписать новых игроков до завершения трансферного окна в чемпионате России.

«У меня нет никакого разочарования в том, что «Ростов» не забил ни одного гола на зимнем турнире и много пропустил от «Краснодара» и «Сочи». Я просто понимаю, что Карпину наплевать на конечный результат. Его могут раздражать какие-то вещи, особенно индивидуальные ошибки. Думаю, что ресурс этой команды Валерию Георгиевичу четко понятен. А чтобы стать чуть лучше или сохранить этот результат, а также быть конкурентоспособными весь сезон, нужны новые футболисты. Есть ли для этого возможности — не знаю. Но знаю, что еще одного-двоих футболистов клуб подпишет до конца трансферного окна. Скорее, даже не россияне, а какие-то легионеры, но не будем конкретизировать», — сказал Генич «СЭ».

По итогам 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.

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ФК Ростов
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Краснодар

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