Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Сенников: «Кузяев более разнообразный игрок в атаке, чем Баринов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил уровень футболистов Дмитрия Баринова и Далера Кузяева.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами.

«У Кузяева и Баринова чуть разные амплуа, но они примерно на одном уровне, поэтому Далер может стать равноценной заменой Дмитрию. Надо ли расставаться с Бариновым? Смотря, какие позиции потом будут укреплять. Кузяев более разнообразный игрок в атакующей линии. Далер может на флангах сыграть, в центре полузащиты. У Кузяева есть перспективы в «Локомотиве», если он захочет перейти в эту команду», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-kuzyaev-bolee-raznoobrazny-j-igrok-v-atake-chem-barinov-e-to-ravnotsennaya-zamena-dmitriyu/
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Генич назвал Карпина лучшим тренером России на данный момент
Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз вспомнил самые запоминающиеся моменты за время выступлений за московский клуб
Генич заявил, что «Ростов» подпишет новых игроков до завершения трансферного окна
Шмаров: «Сможет ли Промес набрать игровой тонус — вопрос»
Дасаев высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо гражданства России
Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич заявил, что «Ростов» подпишет новых игроков до завершения трансферного окна

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз вспомнил самые запоминающиеся моменты за время выступлений за московский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости