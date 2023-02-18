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Павлюченко об индивидуальных тренировках Промеса: «Футболист такого уровня должен уметь перестраиваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что нападающий Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Думаю, что так можно подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. В «Спартаке» тренерский штаб и тренеры по физической подготовке контролируют Промеса. Единственное, у команды есть товарищеские матчи, нарабатываются какие-то схемы — и Квинси выпадает из этого процесса, это не очень хорошо. Но футболист такого уровня и с таким мастерством должен уметь перестраиваться. Да, в этой ситуации есть небольшая проблема, но это не значит, что все пропало. Больших трудностей не должно возникнуть. Команда вернется со сборов — он все равно будет с коллективом и проблем не возникнет», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Нидерландец пропустил все зимние сборы «Спартака» и занимался в Москве по индивидуальной программе. В текущем сезоне Промес сыграл в 16 матчах РПЛ, забил 14 голов и отметился шестью передачами.

«Спартак» сыграет первый в году матч против «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 22 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Квинси Промес
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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