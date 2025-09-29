Смородская назвала трансфер Жерсона провальным: «Толку от него не будет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об игре бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Надо его отпускать. Толку от него не будет. Трансфер провальный», — сказала Смородская «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.