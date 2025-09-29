Футбол
29 сентября, 18:05

Смородская назвала трансфер Жерсона провальным: «Толку от него не будет»

Дарик Агаларов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об игре бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Надо его отпускать. Толку от него не будет. Трансфер провальный», — сказала Смородская «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.

  • bishevcky

    Конечно, не сделают.Тем более при 987 млрд долларов прибыли за первое полугодие 25г по официально опубликованным данным.

    30.09.2025

  • Желтый полосатик

    Складывается ощущение, что Смородская и Зарема выкупили "Спорт-экспресс", и высказывают с его страниц свое никому не нужное мнение, чтобы продолжать чувствовать себя публичными фигурами. А чтобы совсем уж идиотками не выглядеть, обязали по каждому поводу спрашивать мнение Мостового - на его фоне они еще ничего)))

    30.09.2025

  • hovawart645

    Шесть лет загнивания и ужаса.

    30.09.2025

  • Kimi_

    В Локо, самым провальным трансфером в руководстве была Смородская).

    30.09.2025

  • ФОКСИ

    Еще можно спросить Винер....она также знает футбол как и Смородская.....

    29.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Бабушка-предсказательница.. Интересно, погадала на зарплате ??!!

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Совсем Повар распустил свою бабулю...

    29.09.2025

  • Palacios

    Она специалист по отмыву бабла и его выводу в спец. фонды -)

    29.09.2025

  • gan75

    В этом смысле 100% да

    29.09.2025

  • ViktorDiktor®

    А причём здесь баба Оля? :joy:

    29.09.2025

  • hovawart645

    Ни одного провального! Все с доходом! Всё в семью!)

    29.09.2025

  • Алексей Лунев

    Отстаньте вы от Жерсона- он просто ждет когда ему дадут гражданство!!! Но не может он без него играть

    29.09.2025

  • krasl

    Ну так то она права, может кто-то подсказал, но тут не поспоришь

    29.09.2025

  • Робат

    Чья бы корова мычала!

    29.09.2025

  • gan75

    Ну баба Оля специалист по провальным трансферам, сколько их через неё прошло...

    29.09.2025

  • hovawart645

    Его Величество Светочь Зарты!)))

    29.09.2025

  • Niko McCowrey

    Губа с Дариком общаться не станет, полет у Агаларова не тот.

    29.09.2025

  • Горын

    В 2012 году, наш теперь главнейший тренер, заявил то же самое про приход Халка в Зенит. А когда Халк положил Спартаку ДВА. Заткнулся надолго.

    29.09.2025

  • Jean4

    А какой толк от Смородской в Локомотиве был?

    29.09.2025

  • zega

    Газпромовские СМИ постоянно пишут комментарии лиц либо с деменцией, либо с дебилизмом, либо купленных персонажей готовых ради денег родной маме нагадить. ...а данному персонажу комментария хором кричали уходи и плевали в след после того, как она довела Локо до развала. Жалкое ничтожество, считающее себя великим организатором.

    29.09.2025

  • AnTaras

    Отпускать? Бесплатно? Дельный совет:grinning:

    29.09.2025

  • Александр Солодовников

    Ну ничего Миллер в футболе не понимает ..., надо было ему перед покупкой с Смородской посоветоваться ..... правда кули там двадцать пять лямов зелени, они при пятиста млрд убытков погоды Газпрому не сделают....)

    29.09.2025

  • hovawart645

    Давно пора бабуОлю главной в Зенит назначить! Куда только Миллер смотрит! Такой ценный кадр пропадает!

    29.09.2025

  • hovawart645

    Хренами деревянными! В Химках!)

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Вот и до Жерсона добралась.

    29.09.2025

  • Gordon

    Ну обязательно надо было её спросить. Губерниева не забудьте.

    29.09.2025

  • TokTram_

    Баб Оль, чем ты там торгуешь сча? Лицом, что ли?

    29.09.2025

    Opta: защитник ЦСКА Лукин реже всех в РПЛ теряет мяч
