Экс-президент «Локомотива» Наумов: «До паузы на матчи сборных Дзюба был в очень плохой форме»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов не уверен, что Артем Дзюба станет основным нападающим московского клуба в оставшейся части сезона РПЛ.

«До паузы на матчи сборных Дзюба был в очень плохой форме. Было видно, что Артем не готов. Но Галактионов ему доверяет, делает выбор в пользу него. Когда Дзюба хорошо готов, он действительно приносит большую пользу, но в матчах второй части сезона он пока что терялся на поле», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

35-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.