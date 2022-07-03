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Медведев о матче «Зенита» с «Црвеной»: «Это сигнал, что спорт предназначен быть послом мира между странами»

Генеральный директор «Зенита» рассказал о важности товарищеского матча с «Црвеной Звездой»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой» рассказал о сотрудничестве с сербским клубом.

— Наше соглашение с сербским клубом охватывает всю вертикаль футбола — от детско-юношеского до сотрудничества на самом высоком уровне. Хочу отметить важность игры с «Црвеной Звездой» — несмотря на те ограничения, с которыми столкнулись клубы, мы нашли возможность провести этот матч. Это сигнал всем, что предназначение спорта — не только развивать спортивные навыки, но и быть послами мира между странами. Надеюсь, эта традиция будет продолжена.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет сегодня, 3 июля в Сочи. Начало — в 20.00 (мск).

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РПЛ
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