Медведев о матче «Зенита» с «Црвеной»: «Это сигнал, что спорт предназначен быть послом мира между странами»
Генеральный директор «Зенита» рассказал о важности товарищеского матча с «Црвеной Звездой»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой» рассказал о сотрудничестве с сербским клубом.
— Наше соглашение с сербским клубом охватывает всю вертикаль футбола — от детско-юношеского до сотрудничества на самом высоком уровне. Хочу отметить важность игры с «Црвеной Звездой» — несмотря на те ограничения, с которыми столкнулись клубы, мы нашли возможность провести этот матч. Это сигнал всем, что предназначение спорта — не только развивать спортивные навыки, но и быть послами мира между странами. Надеюсь, эта традиция будет продолжена.
Товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет сегодня, 3 июля в Сочи. Начало — в 20.00 (мск).
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Зенит
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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