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Гендиректор «Зенита» Медведев назвал слухами информацию о переходе Эраковича

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

— Перейдет ли Эракович?

— Кто такой Эракович? (Смеется) У нас любят публиковать непроверенные слухи или изобретать их. У нас на позиции правого центрального защитника достаточно футболистов. На исключено что еще один футболист появится в ближайшее время. Что касается левого центрального защитника, то мы настроены найти левоногого футболиста на замену Ракицкому. Чтобы его левая нога была такой же волшебной, как у Ярослава. Кроме того, в рамках партнерства ослаблять «Црвену Звезду» было бы неправильно.

Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.

ФК Црвена Звезда
Александр Медведев (руководитель)
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