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Источник: «Динамо» официально назначит главного тренера на следующей неделе

Metaratings сообщает, что «Динамо» официально назначит главного тренера на следующей неделе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Московское «Динамо» находится в финальной стадии переговоров с потенциальными кандидатами на тренерский пост, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, бело-голубые намерены официально объявить о новом наставнике через на следующей неделе. Эту должность, сокрее всего, займет Славиша Йоканович, который ранее работал в «Шеффилд Юнайтед».

«Динамо» в минувшем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России, а также сыграл в финале БЕТСИТИ Кубка России.

По окончании сезона-2021/22 «Динамо» покинул Сандро Шварц. 43-летний немец стал главным тренером «Герты».

Источник: https://metaratings.ru/news/dinamo-ofitsialno-naznachit-glavnogo-trenera-na-sleduyushchey-nedele-1288122/
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3
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