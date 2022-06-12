Источник: «Динамо» официально назначит главного тренера на следующей неделе

Metaratings сообщает, что «Динамо» официально назначит главного тренера на следующей неделе

Московское «Динамо» находится в финальной стадии переговоров с потенциальными кандидатами на тренерский пост, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, бело-голубые намерены официально объявить о новом наставнике через на следующей неделе. Эту должность, сокрее всего, займет Славиша Йоканович, который ранее работал в «Шеффилд Юнайтед».

«Динамо» в минувшем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России, а также сыграл в финале БЕТСИТИ Кубка России.

По окончании сезона-2021/22 «Динамо» покинул Сандро Шварц. 43-летний немец стал главным тренером «Герты».