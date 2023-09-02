Гендиректор «Спартака»: «Вместе с Абаскалем будем выходить из сложившейся ситуации»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ.

— Плохо сыграли — проиграли. Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это безусловно влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки.

Окно в России не закрылось, но обещать [что мы еще кого-то приобретем] ничего не могу. Почему ушли Бальде и Шамар? И Шамар, и Бальше — хорошие игроки, талантливые, но иногда так бывает, что нужно сменить чемпионат, если не получается выходить в основном составе. Мы пошли им навстречу.

— Ведет ли «Спартак» поиски замены?

— Как я сказал, мы анализируем ситуацию. У нас в команде есть люди, которые могут сыграть на позиции нападающего. Возможности усиления будут в том случае, если это будет серьезный вариант для укрепления.

— Там в раздевалке собрание происходит?

— Я тут с вами, а они за дверью. Там тренер разговаривает с игроками.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» занимает 8-е место (10). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а красно-белые встретятся с «Сочи».