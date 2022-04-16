Генеральный директор «Рубина» прокомментировал ничью со «Спартаком»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Как мне матч? А вам? Получше? И я про это. Что сделать , чтобы были победы? Дай-то бог!» — сказал Сайманов.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений в чемпионате России, последнюю победу клуб одержал в 20-м туре над «Ахматом» из Грозного со счетом 2:1.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.