«Спартак» иронично отреагировал на действия голкипера «Рубина» Дюпина
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Спартак» сравнял счет во втором тайме. Гол забил нападающий Александр Соболев.
После этого момента голкипер «Рубина» Юрий Дюпин начал неторопливо вводить мяч в игру при ударе от ворот.
«Спартак» в социальных сетях пошутил на эту тему.
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|
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|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
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|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
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|11
|6
|6
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|39
|
6
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|
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|
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|2
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|32
|
9
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|25
|8
|7
|10
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|
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|
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|
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|5
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|26
|
13
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|24
|5
|9
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|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
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28 тур
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30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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