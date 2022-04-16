«Спартак» иронично отреагировал на действия голкипера «Рубина» Дюпина

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Спартак» сравнял счет во втором тайме. Гол забил нападающий Александр Соболев.

После этого момента голкипер «Рубина» Юрий Дюпин начал неторопливо вводить мяч в игру при ударе от ворот.

«Спартак» в социальных сетях пошутил на эту тему.