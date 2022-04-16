Пресняков-старший назвал «Спартак» средненькой командой после матча с «Рубином»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Спартак» — средненькая команда. Даже вспышки, которые были во втором тайме, мало напоминали что-то организованное. Просто было большое желание отыграться. Может, с Промесом сыграли бы лучше. Я предполагал, что «Рубин» для себя сыграет довольно удачно. «Спартак» для всех команд хороший раздражитель. «Рубин» бился изо всех сил, атаки были достаточно острые. К судейству претензий нет. Правда, в конце был один момент с Соболевым, но его решили не рассматривать. Защитник просто оседлал Соболева в штрафной площадке», — сказал Пресняков «СЭ».

Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого идет на 12-м месте (26 очков).

«Спартак» остался на 9-м месте в турнирной таблице (31 очко).