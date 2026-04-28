Шпилевский — об уходе из «Пари НН»: «Перестановки — часть нашей профессии. Мы честны перед собой»

Алексей Шпилевский прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Пари НН».

Контракт с 38-летним специалистом расторгли по соглашению сторон. Также клуб покинули Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос, которые входили в штаб Шпилевского.

«Перестановки на посту главного тренера — часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили «Спартаку». Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе — это результат. Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки. Этап в «Пари НН» — во всех смыслах большой опыт для меня, который будет полезен в будущем. Особенно мне хочется поблагодарить нижегородских болельщиков. Я и мой тренерский штаб всегда чувствовали горячую поддержку и любовь к команде. Это настоящая ценность для всего клуба! Я желаю продолжать поддерживать «Пари НН», верить в футболистов, а команде — решить задачу на сезон и продолжать выступать в высшем дивизионе российского футбола» — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба.

Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета 2025 года. Под его руководством нижегородцы провели 33 матча во всех турнирах, одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили в 22 встречах.

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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