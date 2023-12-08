Гришин: «Раз в регламенте написано играть в такую холодную погоду, пусть играют»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, стоит ли проводить матчи чемпионата России в декабре.

«Есть регламент. Если в нем написано играть при такой температуре, значит надо играть, чтобы все находились в равных условиях. Чтобы не проводить такие матчи, надо переходить на систему «весна-осень». Говорили, что тогда заканчивали 29 ноября, но всегда чемпионат завершался в первых числах ноября. Только один сезон был, когда закончили 29 ноября», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени. За три часа до игры температура воздуха на стадионе железнодорожников — минут 13 градусов.