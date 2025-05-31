«Ахмат» — «Урал»: гол екатеринбуржцев отменили после видеопросмотра

Судья отменил гол «Урала» в ответном стыковом матче против «Ахмата» за место в РПЛ в сезоне-2025/26.

На 12-й минуте отличился форвард екатеринбургской команды Тимур Аюпов. ВАР пригласил к монитору главного арбитра Сергея Иванова, после чего судья озвучил, что полузащитник «Урала» Андрей Егорычев находился в офсайде. Счет в игре по-прежнему 0:0.

«СЭ» ведет тестовую трансляцию ответного стыкового матча «Ахмат» — «Урал».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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