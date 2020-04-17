Генеральный директор «Крыльев Советов» сообщил, что почти все игроки команды пошли на снижение зарплаты
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что практически все футболисты команды согласились на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.
— У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде, — цитирует ТАСС Шашкова. — В СМИ начали писать про Сергея Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении зарплаты на 40 процентов. Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств. А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут.
После 22 туров чемпионата России-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, «Крылья Советов» находятся в зоне вылета из премьер-лиги, занимая 15-е место в турнирной таблице с 22 очками.
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