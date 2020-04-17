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Генеральный директор «Крыльев Советов» сообщил, что почти все игроки команды пошли на снижение зарплаты

12:59
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что практически все футболисты команды согласились на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.

— У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде, — цитирует ТАСС Шашкова. — В СМИ начали писать про Сергея Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении зарплаты на 40 процентов. Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств. А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут.

После 22 туров чемпионата России-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, «Крылья Советов» находятся в зоне вылета из премьер-лиги, занимая 15-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8269241

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