ЦСКА пожелал удачи Бистровичу в составе «Лечче»

ЦСКА подтвердил, что договорились с «Лечче» о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича на правах аренды в команду серии А.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

«Бистрович присоединился к нашей команде зимой 2018 года, с тех пор он забил 8 голов в 96 матчах и стал обладателем Суперкубка России.

Желаем Кристияну успехов в Италии!» - говорится в заявление пресс-службы красно-синих.

Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».