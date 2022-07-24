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Сегодня, 17:25

ЦСКА пожелал удачи Бистровичу в составе «Лечче»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиян Бистрович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА подтвердил, что договорились с «Лечче» о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича на правах аренды в команду серии А.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

«Бистрович присоединился к нашей команде зимой 2018 года, с тех пор он забил 8 голов в 96 матчах и стал обладателем Суперкубка России.

Желаем Кристияну успехов в Италии!» - говорится в заявление пресс-службы красно-синих.

Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8190

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 0
Торпедо М 0
1-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Кристиян Бистрович
ФК Лечче
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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