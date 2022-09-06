Гендиректор «Динамо» — об аренде Норманна: «В связи с уходом Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал переход в команду полузащитника Матиаса Норманна на правах аренды из «Ростова».

«В связи с уходом Николы Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты — и в лице Матиаса мы его нашли. Норманн находится в отличной физической форме и мотивирован выступать за «Динамо».

На наш взгляд, в свете известных событий для всего российского футбола важно, что «Ростов» сохранил права на футболиста-легионера, и в ходе сделки между клубами были учтены интересы всех сторон.

Учитывая текущую обстановку, выбранная нами схема аренды с правом выкупа позволяет нам минимизировать риски и рассмотреть вариант долгосрочного сотрудничества следующим летом», — приводит слова Пивоварова сайт «Динамо».