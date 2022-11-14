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Сегодня, 12:20

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал, что думает о будущем Захаряна в клубе

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

— Что касается Арсена Захаряна, то вы говорили, что «Челси» перестал следить за ним. Переговоры приостановились?

— Не ответили они на последний запрос.

— Какова вероятность, что он уйдет зимой? Будет ли «Динамо» его удерживать?

— «Динамо» рассчитывает на Захаряна, он является игроком клуба. У него контракт, он один из лидеров нашей команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится, мы готовы рассмотреть предложение, — рассказал Пивоваров ТАСС.

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро, однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами.

Арсен Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Динамо», в которых он забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://tass.ru/interviews/16313387
Арсен Захарян
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